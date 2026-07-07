12-летний мотоциклист попал в реанимацию после столкновения с легковушкой (ФОТО)

12-летний школьник пострадал в ДТП 2 июля в селе Костино Алапаевского района.

Как установили в облГАИ, 19-летний водитель «ВАЗ-2114» при повороте налево не пропустил мотоцикл «KEWS» под управлением 12-летнего подростка.

Мальчик получил открытый перелом бедра и был доставлен в приемный покой Алапаевской городской больницы, после чего переведен в реанимацию. На момент ДТП ребенок был в мотошлеме. Мальчик приехал в гости к дедушке на летние каникулы.

Автоинспекторы установили, что у водителя «ВАЗ-2114» нет прав. В отношении него возбуждены производства по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без права управления), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности), ч. 1 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования) и ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью).

В отношении дедушки мальчика, которому принадлежит мотоцикл, составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Инспекторами ПДН привлечен отец ребенка к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Алапаевск, Елена Владимирова

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