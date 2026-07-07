На выставке «Иннопром» открыли научно-техническое общество «Навигатор»

На промышленной выставке «Иннопром» состоялось открытие автономной некоммерческой организации «Научно-техническое общество «Навигатор». Площадка создана для объединения научного и инженерного сообщества, а также поддержки перспективных технологических проектов и их внедрения в реальный сектор экономики.

На выставке были подписаны два соглашения о сотрудничестве «НТО «Навигатор» с министерством промышленности и науки и министерством цифрового развития и связи Свердловской области. Со стороны правительства в подписании участвовали первый вице-губернатор Алексей Шмыков и вице-губернатор Дмитрий Ионин, «Навигатор» представлял директор организации Виталий Черепанов.

Соглашения определяют основные направления совместной работы, включая развитие научно-технологического потенциала Свердловской области, поддержку инновационных проектов, внедрение цифровых технологий, развитие кадрового потенциала и создание условий для реализации совместных инициатив в интересах промышленного и технологического развития региона. Виталий Черепанов подчеркнул, что ключевая задача «Навигатора» – объединить участников научно-технологической экосистемы для решения практических задач.

В церемонии открытия «Навигатора» также приняли участие председатель Уро РАН Виктор Руденко и академик РАН, почетный член АНО «НТО «Навигатор» Леонид Смирнов. В рамках мероприятия состоялось вручение значков почетным членам Научно-технического общества.

«Новое НТО отличается не только технологической направленностью, но и открытостью для самых разных людей – студентов, молодых специалистов, представителей творческих профессий и опытных экспертов. Именно такое сочетание делает его по-настоящему сильной площадкой», –отметил академик Леонид Смирнов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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