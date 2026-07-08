В Ирбите введен режим повышенной готовности: вода в Нице прибывает

В Ирбите объявлен режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления жилых домов.
Как сообщает администрация города в паблике «Ирбит. Официально» в соцсети «ВКонтакте», велика вероятность того, что уровень воды в реке Нице преодолеет отметку 7 метров 40 сантиметров, после чего начнется подтопление жилых домов в прибрежной зоне.
«Согласно прогнозам специалистов, уже сегодня-завтра в Свердловской области могут вновь начаться сильные дожди. И это неблагоприятно скажется на уже и так сложной ситуации в нашем городе», – заявили в администрации.
Чтобы избежать тяжелых последствий, в городе увеличивают число мест в Пунктах временного размещения. Организовано дежурство спасателей в опасных зонах – на улицах Свободы, Орджоникидзе, Кирова и пер. Пушкинском.
Ирбит, Елена Владимирова
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