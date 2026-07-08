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Жители Ивделя теперь могут получать высококвалифицированную медпомощь от специалистов из Екатеринбурга

Хирурги Свердловской областной клинической больницы №1 в июне начали выезжать в обособленное структурное подразделение медучреждения, которое расположено в Ивделе. Высококвалифицированные специалисты выполняют там как плановые, так и неотложные вмешательства. За три недели работы на севере региона врачи узкого профиля из Екатеринбурга оказали помощь более чем 60 пациентам, в том числе выполнив несколько операций, сообщили «Новому Дню» в ДИП Свердловской области.

Выездная работа способствует повышению доступности качественной медицинской помощи для жителей отдалённых территорий региона. Ранее в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Ивделе был налажен консультативный приём врачей терапевтических специальностей – медики выезжали сюда уже пять раз. Напомним, что слияние больниц является частью масштабной трансформации свердловского здравоохранения, инициированной заместителем губернатора – министром здравоохранения Татьяной Савиновой.

«Сейчас наши высококвалифицированные специалисты замещают ушедшего в отпуск местного хирурга. Первым в Ивдель выезжал заведующий хирургическим отделением СОКБ №1 Антон Шушанов. Надо сказать, что наши врачи высоко оценили потенциал местной больницы, операционная которой оснащена современной видеолапароскопической стойкой. В планах Антона Павловича обучить ивдельского хирурга на месте, чтобы он мог выполнять более сложные вмешательства», – сказал главный врач СОКБ №1 Игорь Трофимов.

За три недели работы в Ивделе хирурги СОКБ №1 оказали помощь 63 пациентам и выполнили ряд лапароскопических операций, в том числе 22-летней местной жительнице Кристине Воеводиной, поступившей в больницу с подозрением на острый аппендицит.

«У меня очень сильно болел живот с правой стороны. Я выпила обезболивающее, подумала, что ничего серьёзного, но потом заболело ещё сильнее. В итоге вызвали «скорую». Приехавшая бригада заподозрила аппендицит и отвезла в больницу, где утром меня прооперировал хирург СОКБ №1 Александр Воробьёв. Как выяснилось, это действительно был гнойный аппендицит», – рассказала пациентка.

Молодая свердловчанка быстро пошла на поправку, уже на четвертые сутки после малоинвазивного вмешательства приехавший на смену Александру Воробьёву хирург СОКБ №1 Руслан Алиев выписал её из стационара.

В эти же дни в поликлинике Ивделя вели приём и другие профильные специалисты СОКБ №1: за два дня эндокринолог проконсультировала 27 пациентов, кардиолог – 29 уральцев, из них 7 человек были направлены на углублённую диагностику в межмуниципальный медицинский центр и областную больницу, а специалист УЗИ обследовала 31 пациента. Важно отметить, что врачи принимали пациентов не только из Ивделя, но и близлежащих посёлков.

«Большое спасибо за заботу. Я попала на приём к кардиологу, приехав в Ивдель. Не пришлось ехать для этого в Екатеринбург, куда добираться очень трудно, особенно нам, пенсионерам. Врач, которая меня приняла, очень внимательная, много нового посоветовала. Приятно, что в Ивдель стали приезжать врачи из Екатеринбурга», – отметила жительница посёлка Старая Сама Ольга Четова.

Ивдель, Елена Васильева

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