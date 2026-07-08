В Ирбитском районе паводок отрезал деревню, где живет 21 человек

Во вторник, 7 июля, река Ница затопила участок автодороги в Ирбитском районе. Как сообщает пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, временно ограничено автотранспортное сообщение с деревней Курьинка (27 домов, проживает 21 человек, в том числе два ребенка).

Также 7 июля ушли под воду 32 приусадебных участка (20 – в городе Ирбите, 12 – в Ирбитском районе). Всего за 4 дня в Ирбите и его окрестностях было затоплено более 100 приусадебных участков. Администрация города объявила режим повышенной готовности. Уже в ближайшие часы уровень воды в Нице может превысить опасный уровень – 7,4 метра.

Ирбитский район, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube