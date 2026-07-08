«Оказалось, не любая подходит». Уральцы обсуждают, как выбрать канистру для бензина

Ситуация с топливом продолжает влиять на ажиотажный спрос на заправках. Там по-прежнему наблюдаются очереди, хотя и не такие длинные, как неделей ранее. При этом уральцы в соцсетях обсуждают, как правильно выбрать канистру для бензина, например, если предстоит путешествие по региону.

«Оказалось, не любая канистра с заправки подходит для бензина. Купила специальную для топлива – с соответствующими пометками. Купила ее прямо на АЗС. А она повела себя максимально нехорошо: через пару дней в машине стало пахнуть бензином, а сама канистра деформировалась. В общем, от греха подальше я бензин из нее слила в бак, а канистру выбросила», – рассказывает екатеринбурженка Алиса. Девушка в комментариях уточнила, что на ее канистре была маркировка HDPE и Fuel, что не спасло канистру от деформации.

«Старые добрые металлические канистры, особенно из стали с оцинкованным покрытием, вот что надо выбирать. Либо алюминиевые. Только не паль из Китая, а наши, чтобы был знак ГОСТ», – советует в той же ветке обсуждений автомобилист Андрей. Также опытные автолюбители напомнили, что нельзя заливать бензин в канистру под самое горлышко, нужно оставлять немного места: «В жару будет идти испарение активно, чтобы не взорвалась, нужно оставить им пространства».

Екатеринбург, Елена Сычева

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