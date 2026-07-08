ЕВРАЗ представил на ИННОПРОМе свою стратегию формирования кадрового резерва: в чем ее суть

Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова выступила на пленарной дискуссии «Новая элита промышленности: инженер – конструктор реальности» в рамках XVI Международной промышленной выставки «Иннопром-2026». Она представила комплексную систему подготовки инженерных кадров, выстроенную по принципу непрерывной вертикали от школы до предприятия. Модель «школа – ссуз/вуз – производство» уже обеспечила кратный рост интереса школьников к точным наукам в регионах присутствия и трудоустройство студентов-участников программы, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе компании.

Ключевой принцип стратегии ЕВРАЗа – сознательный переход от конкуренции за готовые кадры к системной работе по ранней профориентации в школах, повышению интереса детей к техническим профессиям и практико-ориентированной учебе в вузе. За три года работы программы были открыты инженерные классы в 17 школах Урала и Сибири, где обучается более 600 учеников, в инженерный бакалавриат вузов принято 394 студента. Выбор физики в качестве профильного предмета ЕГЭ среди школьников вырос в три раза – до 52%, математики – вдвое, до 85%. Доля выпускников, поступающих в профильные вузы компании, достигла 71%, а количество заявок на образовательные программы увеличилось на 44%. Уже сегодня 20% студентов совмещают учебу с работой на предприятиях ЕВРАЗа, 40% оформили ученические договоры с гарантией трудоустройства. Ожидается, что первый выпуск инженерного бакалавриата в 2027 году пополнит кадровый состав компании 75 готовыми специалистами, что в 2,5 раза превышает стандартное количество нанимаемых выпускников до старта проекта.

Для реализации нового подхода ЕВРАЗ совместно с образовательными учреждениями пересобрал школьную программу с усилением научно-технической составляющей. В 7-9-х классах школьники углубленно изучают физику и математику по материалам МФТИ, знакомятся с основами механики, электромонтажа и металлургии, получают первую рабочую профессию. После 9-го класса они могут пойти в техникум для углубления практических знаний и навыков, выбрав карьеру рабочего или линейного руководителя. Для тех, кто решит продолжить учиться в 10-11-х классах, в учебном плане добавятся черчение, инженерная графика, промышленная робототехника, 3D-моделирование, аддитивные технологии, инженерные практикумы и откроются возможности поступления в вузы.

На вузовском этапе совместно с Нижнетагильским технологическим институтом УрФУ и Сибирским государственным индустриальным университетом запущены программы инженерного бакалавриата. Их ключевое отличие от классических учебных программ – проектная деятельность на базе реальных производственных задач ЕВРАЗа с первого курса. Объемная практика позволяет получить рабочую профессию уже на втором-третьем курсе и досрочное трудоустройство для ускоренного карьерного роста.

«Образовательная вертикаль ЕВРАЗа – это инструмент управления кадровыми рисками и прямая инвестиция в развитие производства, которая приносит измеримую пользу всем участникам. Школьники получают раннюю профориентацию и выстроенный карьерный трек при поступлении в вуз. Компания формирует мотивированный кадровый резерв, готовый к работе на современном металлургическом производстве с первого дня. А города присутствия сохраняют человеческий потенциал: молодые инженеры остаются строить карьеру в родных регионах, а не уезжают в поисках возможностей в другие города», – отметила Елена Самсонова.

ЕВРАЗ не только участвует в формирование образовательных программ, но и вносит свой вклад в материально-техническую базу учебных классов школ, техникумов и вузов, оснащает учебные кабинеты и лаборатории современным оборудованием для физических и инженерных практикумов. Компания оплачивает разработку авторских учебных материалов и методических пособий под задачи современной металлургии, повышение квалификации педагогов. Предприятия ЕВРАЗа предоставляют производственные площадки для практической подготовки студентов. Школьники и студенты работают на реальном оборудовании под руководством опытных наставников, что позволяет быстрее переходить от академической программы к практическому использованию полученных знаний.

Екатеринбург, Елена Васильева

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