Священник предложил закрывать ТЦ по выходным, чтобы вернуть людей в семьи

Чтобы люди больше времени проводили дома, с семьей и детьми, надо в выходные дни закрывать крупные магазины. Такое предложение высказал в День семьи, любви и верности старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

«Я бы построил нашу жизнь таким образом, чтобы она естественным порядком человека возвращала в семью всё чаще и чаще, всё больше и больше. Например, сделать так, чтобы действительно в выходные человек отдыхал. Как это сделать? Простите, такое скандальное заявление – закрыть большие магазины. Как это сделано во Франции и в Германии. Когда человеку будет нечего делать, он будет сидеть дома. С кем? С женой, с мужем», – цитирует отца Максима «4 канал».

Как уже писал «Новый День», в апреле этого года отец Максим предложил для повышения рождаемости бесплатно раздавать гражданам России земельные участки в сельской местности, оснащенные необходимой инфраструктурой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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