Эксперт «Яндекса»: «ИИ приведет к переделу мировой экономики»

Развитие искусственного интеллекта приведет к глобальной конкуренции и переделу мировой экономики. Страны и компании, разработавшие наиболее продвинутые модели, начнут ограничивать доступ к ним для отстающих в технологической гонке. Такое мнение высказал директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов на прогноз-сессии выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Искусственный интеллект приведет к огромному переделу мироустройства и рынка. Это будет даже больше, чем во времена интернета. Технология ИИ дает огромные возможности, и возникнет передел стран и компаний, которые будут круче по экономике. Почему это произойдет? Есть много способов закрыть эту технологию. Например, дискриминация по доступу к лучшим образцам. Есть и второй момент. Сейчас растет качество моделей, но еще быстрее растут вычислительные ресурсы, которые необходимы, чтобы обеспечивать это качество. Это приведет к тому, что запрос к ИИ станет дорогим, и не все смогут себе это позволить. Как мне кажется, уже лет через пять уже встанет этот вопрос. Сейчас мы можем сидеть ровно и рассуждать о рисках ИИ, но как только мы увидим, что наш условный сосед получил доступ к технологии, и между нами возникла пропасть по эффективности, нам придется бежать. И все побегут сильно быстрее [в технологической гонке]», – рассказал Александр Крайнов.

Отвечая на вопросы, эксперт заявил, что международное регулирование ИИ не будет работать. «Ограничения будут предлагать страны, которые все проиграли. Они будут стараться отрегулировать страны, которые все выиграли, а те их не будут слушать», – добавил представитель «Яндекса».

Также Александр Крайнов рассказал, как обстоят дела с развитием искусственного интеллекта в России. «Грубо говоря, для ИИ нужны четыре компонента. Первый – регуляторика, с этим у нас все классно. Второй – доступная электроэнергия. У нас с этим нормально. Где-то лучше, где-то хуже, да есть проблемы, но в мире проблем с этим еще больше. Третий компонент – вычислительные мощности. С этим у нас все очень плохо, и пока непонятно, как из этого вылезать. Четвертый – кадры. Тут нужно смотреть не количество, а качество. Да, сейчас мы заметно отстаем по кадрам и «железу», но это отставание не катастрофическое, мы во втором эшелоне. Если сравнивать со спортом: букмекеры не поставят на нас, что мы выиграем чемпионат мира, но в какой-то год мы можем попасть в полуфинал», – отметил эксперт.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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