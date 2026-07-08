До наводнения в Ирбите осталось 20 см: уровень реки поднялся до 7,2 метра

Сегодня утром уровень воды в реке Нице поднялся до уровня 7,2 метра, приближаясь к отметке 7,4 метра, которая характеризуется как «опасные гидрологические явления». Как сообщает администрация города в паблике «Ирбит. Официально», это грозит подтоплением уже не только придомовых территорий, но и домов в прибрежной зоне (выход воды на уровень первого этажа).

Накануне в Ирбит прибыла группировка спасателей в составе 25 человек. На прибрежных улицах (Орджоникидзе, Карла Маркса, Свободы, пер. Спортивный) организованы и дежурят посты. Утром в Ирбите прошло заседание комиссии по ЧС под председательством главы города Николая Юдина и заместителя начальника отдела защиты населения и территорий от ЧС ГУ МЧС России по Свердловской области Максима Мошкина. В настоящее время решаются вопросы о подготовке дополнительных мест в пунктах временного размещения, об обеспечении питанием, оказании гуманитарной помощи тем, чьи дома оказались в зоне подтопления.

Как уже сообщал «Новый День», в Ирбите и Ирбитском районе уже подтоплено около сотни приусадебных участков.

Ирбит, Елена Владимирова

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