«Социальный рейтинг будет везде» – эксперт о том, как ИИ изменит общество

Использование искусственного интеллекта всего через 10-15 лет до неузнаваемости изменит общество. Такое предположение высказал директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов на прогноз-сессии «Что там, за поворотом?» на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Один из примеров – социальный рейтинг в Китае. Я уверен, что это будет везде, хотя ужасно не хочется. Для каждого человека в отдельности это крайне неприятная штука, но она безумно эффективна для общества. В Китае сейчас просто нет уличной преступности. Потому что там камерами покрыто радикально все. Лет через 15, я думаю, в аэропортах будет отменен контроль. Потому что про каждого пассажира система будет знать буквально все, а это надежнее всех проверок», – отметил эксперт. По его мнению, система идентификации личности изменится полностью. Биометрия вытеснит все остальные методы. Уже сейчас для идентификации можно использовать не только лицо и голос. Например, можно предложить человеку напечатать текст на смартфоне, и это будет такой же индивидуальной особенностью, как его почерк. При этом подделать манеру печатания намного сложнее. Использование нескольких биометрических данных – внешность, голос, походка, подпись – будет давать полную информацию о человеке.

Александр Крайнов отметил еще одну важную тему, которая редко обсуждается в контексте ИИ – готовы ли люди психологически к новым технологическим возможностям. «Есть одна проблема, которую я вижу на этом пути. С искусственным интеллектом люди будут испытывать жуткую когнитивную нагрузку. С ИИ у вас появляется «режим Бога», вы можете делать все, что угодно. Но и другие тоже получат такую возможность, поэтому придется постоянно работать на опережение, постоянно принимать быстрые решения. Раньше большое количество рутинной работы сохраняло психику человека. С ИИ работа переходит в режим подвига, но как долго человек может протянуть в таком режиме? Мне кажется, для людей это плохая история», – отметил Крайнов.

Впрочем, не все участники дискуссии согласились с таким мрачным прогнозом. «Очевидно, что мы живем в процессе информационной революции. Она началась, когда появились вычислительные машины. В какой точке мы сейчас находимся, я не знаю. Но все технологические революции когда-нибудь заканчиваются. Вы строите линейную модель, что мы будем продолжать двигаться также. Под определенным углом проецируете даже экспоненциальный рост, и это ужасы-ужасы. Но так не будет. Рано или поздно темпы изменения в информационном поле будут замедляться, и информационная революция закончится. Начнется что-то другое. Предположу, что это будет энергетическая революция. Я уверен, что описанные социальные изменения не произойдут, потому что возникнет не только энергетический, но и когнитивный предел. Когда все перестанут понимать, что они делают, они прекратят это делать», – высказался ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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