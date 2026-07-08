В Ирбитском районе затопило участок автодороги, проезд перекрыт

Сегодня, 8 июля из-за повышения уровня воды в реке Нице затопило участок автомобильной дороги регионального значения Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда.

Как сообщает Управление автодорог СО, по этой причине полностью запрещен проезд всех видов транспортных средств на участке со 107-го по 110-й километр трассы (территория Ирбитского района). Ограничение действует в обоих направлениях. Сроки возобновления движения будут объявлены дополнительно по результатам обследования дорожного полотна и стабилизации гидрологической обстановки.

Ирбит, Елена Владимирова

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