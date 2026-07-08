В День семьи, любви и верности можно сдать экспресс-анализ на ВИЧ

Сегодня, в день покровителей семьи и брака, святых Петра и Февронии Минздрав Свердловской области предлагает жителям и гостям Екатеринбурга сдать бесплатный экспресс-анализ на ВИЧ.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, тест-мобиль будет работать на площади 1905 года, на парковке со стороны «Пассажа», с 17:00 до 21:00. Тестирование бесплатное, полностью анонимное и безопасное – специалисты используют только одноразовые материалы, а сразу после получения результата можно получить индивидуальное консультирование у специалиста. Медики сообщают, что уральцы эту идею уже оценили. Только с начала этого года почти 10 000 человек прошли тестирование на ВИЧ прямо на улицах Екатеринбурга – без очередей, без стресса, просто гуляя по городу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube