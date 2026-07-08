Потушить пожар и покрутить 10-тонный винт – чем заняться на «Иннопроме» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге завершается 16-я промышленная выставка «Иннопром». Она будет работать еще 9 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Наша съёмочная группа прошлась по всем павильонам в поисках самых интересных экспонатов.

Среди технических новинок – настоящий двигатель-гигант весом 10 тонн, который приводит в движение судно. Он устанавливается на ледоколы для Северного морского пути, а конкретно представленный экземпляр будет использоваться в акватории Каспийского моря. Активные посетители могут сами попробовать повернуть такую тяжесть – это получается даже у девушек.

Также на «Иннопроме» возможно забраться на корабль МЧС и попробовать самостоятельно потушить пожар. А ещё – испытать на себе тренажёр для реабилитации пациентов с нарушенными двигательными навыками.

Организаторы позаботились и о том, чтобы гости не остались голодными. В павильонах предлагают согревающие чаи на основе органических специй – для здоровья горла и носа, а также кофе и мороженое. Однако полноценно пообедать, увы, можно только с заметными тратами: маленький американо (250 мл) обойдётся в 300 рублей, обычные сэндвичи стоят около 400, салаты 420, боул с тунцом – 600, импортная шоколадка – 150.

Гуляя по выставке, можно запросто выполнить дневную норму физической активности – за два часа здесь легко наматывается 10 тысяч шагов. Подробнее можно посмотреть в видеосюжете «Нового Дня».

Как ранее писал «Новый День», в выставке участвуют более 850 организаций. Свои национальные экспозиции представляют пять стран: Индонезия (страна-партнёр), Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. Среди других зарубежных участников – компании и объединения из Вьетнама, Индии и Китая. Главная тема этого года – «Индустрия 360: производство без границ», отражающая современные тренды мировой промышленности.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

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