Уральцев ждут еще три дня дождей и гроз

В ближайшие три дня погода в Свердловской области существенно не изменится: будет тепло, местами даже жарко, но дождливо, кое-где пройдут грозы. Как сообщает Уральский гидрометцентр, в четверг, 9 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, местами крупный. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с, местами шквалистое усиление до 25 м/с. Температура ночью +15…+20°, днем +25…+30°.

В Екатеринбурге ночью сильный дождь, гроза, +18°, днем кратковременный дождь, возможна гроза, +27°. В пятницу, 10 июля, ночью на севере и на юге местами дождь, в отдельных районах сильный, гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с, при грозах шквалистые усиления до 17 м/с. Температура ночью +16…+21°, днем +26…+31°, на севере +21…+25°. В Екатеринбурге дождь, гроза, ночью +20°, днем +28°.

В субботу, 11 июля, облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с, при грозах шквалистые усиления до 17 м/с. Температура ночью +15…+20°, днем +26…+31°, на севере +21…+25°. В Екатеринбурге – дождь, гроза, ночью +18°, днем +28°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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