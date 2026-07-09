Картофель взлетел в цене на 20% за одну неделю

В Свердловской области резко подорожал картофель. Как сообщает Свердловскстат, всего за одну неделю средняя цена картофеля поднялась на 20,75% и составила 75,75 рубля за килограмм.

Цены на другие овощи тоже растут, но не так быстро. Свекла сейчас стоит в среднем 60 руб./кг (+7% за неделю), лук – 65 рублей (+6,45%), морковь – 74 рубля (+3,25%), капуста – 61 рубль (+3,9%). Огурцы и помидоры за неделю, наоборот, стали немного дешевле – 124 и 218 руб./кг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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