Свердловчанин выпивает почти 10 литров спиртного в год

Каждый житель Свердловской области выпивает почти 10 литров спиртного в год. Это следует из статистики РИА Новости. Для сравнения: москвич за год выпивает около 4,6 литра, житель Петербурга – почти 6, житель Новосибирской области – 7,7, Татарстана – 9,47 литра. При этом в целом по стране уровень употребления алкоголя снизился и достиг рекордного минимума – 7,62 литра на человека в год.

Меньше всего пьют на Северном Кавказе. В Чечне этот показатель – всего 0,02 литра на человека, в Ингушетии – 0,62, в Дагестане – 0,9. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии цифры тоже невысокие – 2,09 и 2,69 литра соответственно. Аналитики отмечают, что данные до 2008 года основаны только на официальных продажах и не учитывают нелегальный алкоголь. А в 1990-х, по данным научных исследований, на теневой рынок приходилось до 70% всего продаваемого спиртного.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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