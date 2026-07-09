В Екатеринбургском зоопарке пополнение – к выдре Рэю привезли невесту

В Екатеринбургском зоопарке появился новый зверек – к речной выдре Рэю привезли невесту из Новосибирска. Новую обитательницу зовут Бэрри, ей всего год, и она только начинает осваиваться на новом месте.

«Знакомство Рэя и Бэрри напоминает настоящую романтическую комедию. Бэрри обожает дразнить соседа: подплывает к его вольеру, щебечет что-то по-своему, хвастается обедом или просто строит глазки, а как только он решается подойти познакомиться – соседка тут же делает изящный шаг назад и стремительно уплывает», – делятся представители зоопарка.

Пока подселять Бэрри к Рэю не планируют – юной выдре нужно ещё немного подрасти и привыкнуть к новому дому. Увидеть выдр можно в комплексе вольеров «Восточные».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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