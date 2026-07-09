Участки в Сысертском районе зарастают борщевиком

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Сысертском районе Свердловской области очаги борщевика Сосновского. Это опасный сорняк, чьи листья и стебли содержат яд. При попадании на кожу он вызывает сильный ожог.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, зарастание установлено на двух участках площадью 14,7 га и 54 кв.м. Оба принадлежат обществу с ограниченной ответственностью. Также борщевик нашли на земельном участке площадью 80 кв.м., собственником территории является акционерное общество.

«Материалы по обращениям о произрастании борщевика Сосновского направлены по подведомственности в Росреестр и Росприроднадзор для рассмотрения и принятия мер в рамках компетенции», – указали в Россельхознадзоре. Владельцам участков объявлены предостережения. Напомним, что по новым правилам за разрастание борщевика на земельном участке грозят штрафы: до 50 тысяч рублей для физлиц и до 1 миллиона рублей для юрлиц.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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