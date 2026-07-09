На «Иннопроме» обсудили, как разбавлять топливо пальмовым маслом

На выставке достижений в промышленности «Иннопром», которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, обсудили пальмовое масло и его применение в разных сферах. В России его запрещено добавлять в детское питание и в молочные продукты, но для другой еды, согласно действующему законодательству, такой ингредиент допустим. Однако разбавлять пальмовым маслом предлагается не только пищу.

Представители индонезийской делегации представили на сессии «Пальмовое масло и будущее устойчивой энергетики: баланс между климатическими целями, энергетической безопасностью и экономическим развитием» механику разбавления топлива этим компонентом. По их данным, в этом году страна перешла на стандарт биотоплива B50, в котором 50% – это сырое пальмовое масло. В будущем Индонезия хочет отказаться от импорта углеводородов, самостоятельно производя аналоги бензина и этанола для двигателей внутреннего сгорания на «пальме».

В России разработками подобного плана занимается ВНИИ использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве – эксперты поделились, что также занимаются биодобавками на основе растительных масел, которые улучшают качество дизеля и снижают воздействие на окружающую среду. Также в рамках сессии обсудили применение отходов производства пальмового масла: индонезийские промышленники рассказали, что в ход идут скорлупа, сухие листья, волокна, которые используют для создания топливных брикетов и угля, которые после применяют по назначению.

В Свердловской области, напомним, ранее также анонсировали создание топливных брикетов, но из мусора. Власти региона, рассказывая о создании мусоросортировочного комплекса для нужд Екатеринбурга и городов-спутников сообщали, что помимо собственно линии по выборке полезных фракций, будет построен и завод по производству РДФ-топлива, его можно использовать, например, на производстве кирпичей как топливо для печей, предназначенных для обжига.

Екатеринбург, Елена Сычева

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