ГАИ закрыла движение на трассе под Екатеринбургом из-за ливня

Свердловская ГАИ ввела ограничения движения на Серовском тракте, который подтопило из-за ливня в районе поселка Верх-Нейвинский.

«На 29-м километре автодороги (разворот на монастырь) транспортные средства, следующие в сторону Невьянска, перенаправляются на обход Верхней Пышмы через Балтым с выходом на дорогу «Верхняя Пышма – Невьянск». Транспортные средства, следующие в населенные пункты Таватуй, Селен и Мурзинка, пропускаются в прямом направлении.

На обратном направлении трассы в Невьянском районе (в сторону Екатеринбурга) на участке с 292-го по 306-й километр организован пропуск транспортных средств по встречной полосе. На месте выставлены дорожные знаки 5.8, 5.9 «Реверсивное движение», экипажи ДПС регулируют дорожное движение», – сообщили в Госавтоинспекции.

Там призвали водителей выбирать пониженный скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений, помнить о риске аквапланирования на мокрой дороге.

Екатеринбург, Елена Сычева

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