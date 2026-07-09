Депутат Вихарев пообещал разобраться с незаконной стройкой в Компрессорном

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев провел очередной прием жителей. Люди обращаются в приемную с самыми разными вопросами – от луж у подъезда до незаконного захвата лесного участка. «Июнь стал рекордным по количеству осадков – на приемах регулярно узнаю о последствиях непогоды. Жители ул. Чкалова, 117 попросили помочь избавиться от огромных луж рядом с домом. Причина затоплений – забитые ливневые канализации. Обратился в управляющую компанию – оперативно выполнили свою часть работы: отремонтировали горловину и крышку люка ливневой канализации, укрепили конструктивные элементы колодца. Стало безопаснее. Следующий шаг – за МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», которое отвечает за прочистку городских ливневок. Ждём результата», – рассказал депутат в соцсетях.

Второе обращение пришло из Компрессорного микрорайона. Местные жители заметили подозрительную активность в лесопарковой зоне за домами № 14 по улице Яскина и № 59 по улице Латвийской. Оказалось, что неизвестные отсыпают территорию под стоянку для грузовых автомобилей и ищут организацию для планировки участка. Горожане обратились с просьбой о помощи к Алексею Вихареву. Депутат адресовал свой вопрос администрации Октябрьского района, была проведена проверка. В ходе нее информация подтвердилась – в лесопарке ведутся работы, несколько деревьев и кустарников повреждены. «Участок, где ведутся работы, относится к зоне ЦС‑6, то есть, предназначен для строительства объектов образования. Подключили полицию и МУГИСО. Необходимо остановить незаконные действия», – сообщил Вихарев.

Еще одна просьба поступила от жителей Эльмаша. Люди просят сохранить дворовый корт по адресу: ул. Электриков,26. Владельцы подземного паркинга утверждают, что весной их топит из-за этой площадки, и хотят снести ее. «Тревогу забили родители, чьи дети занимаются в клубе по месту жительства «Комета». На этой дворовой площадке проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию. Команды клуба регулярно занимают призовые места на соревнованиях, но главное – дети заняты полезным делом. Местные жители собрали подписи против ликвидации корта и пришли ко мне на приём. Тоже возмущён этой ситуацией. Сегодня существует множество технических решений, позволяющих устранить подтопление. Корт нельзя сносить! Все спортивные площадки в городе находятся на особом контроле. Мы, депутаты городской думы, отстаиваем каждый муниципальный дворовый корт и следим за тем, чтобы ежегодно выделялись средства на их реконструкцию по программе «Спорт в каждый двор». Дворовые корты востребованы и жителями, и образовательными учреждениями!», – написал Алексей Вихарев. Депутат обратился с этим вопросом в администрацию Орджоникидзевского района и главе Екатеринбурга Алексею Орлову, чтобы помочь жителям отстоять спортивную площадку.

Вихарев также отметил, что администрация Екатеринбурга реагирует на обращения депутатов. На прошлом приеме жители пожаловались на плохое состояние дороги к детсаду №444 и школе №141 на улице Посадской. В мэрии пообещали отремонтировать междворовой проезд этим летом. «Именно ради таких результатов и провожу приёмы. Надеюсь, новые обращения жителей Екатеринбурга тоже будут решены», – отметил депутат.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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