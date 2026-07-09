Общественный транспорт вернется на улицу Куйбышева уже в августе

Автобусы и трамваи снова начнут ходить по мосту на улице Куйбышева уже в августе. Об этом заявил первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов, который сегодня проинспектировал строительство пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ключевые работы выполнены в полном объеме, реализация проекта осуществляется строго в соответствии с утвержденным графиком. «Автомобильное и трамвайное движение по Куйбышева мы планируем открыть уже в августе. Полное завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию намечены на ноябрь», – рассказал Рустам Галямов.

Сейчас строители завершают переустройство инженерных сетей, занимаются гидроизоляцией тоннеля. Внутри объекта будут смонтированы системы освещения и видеонаблюдения. Пол в переходе уложат гранитом, а входные группы оборудуют пандусами для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Новый тоннель, несмотря на локальный характер (88 метров), имеет стратегическое значение, так как впервые обеспечивает прямой пешеходный транзит между участками набережной Малышева-Куйбышева и Куйбышева-Декабристов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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