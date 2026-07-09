На Средний Урал надвигаются сильные дожди и град

Свердловчан предупредили о сильных дождях и граде на территории региона 10 июля. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области.

Спасатели рекомендуют в эту пятницу отказаться от отдыха на природе, а владельцам частных домов – проверить и подготовить ливневую канализацию и дренажные системы к отводу воды. Во время града важно как можно быстрее укрыться, а если укрытия нет – защитить голову подручными средствами: руками, одеждой или сумкой. Под деревьями лучше не прятаться: ветви могут обламываться под тяжестью града и дождя. Водителям не следует заезжать в зоны подтопления, во время ливня лучше остановиться и переждать непогоду внутри машины.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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