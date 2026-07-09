Парусная регата, рок-концерты, фейерверк: как в Екатеринбурге отметят День города

Для екатеринбуржцев подготовили обширную программу ко Дню города. С 28 июля по 22 августа в уральской столице пройдёт более 30 мероприятий.

Откроет праздник «Кубок Екатеринбурга 2026» по парусному спорту – матчевые гонки запланированы с 28 июля по 2 августа в яхт-клубе «Коматек». А 31 июля в Историческом сквере выступит Уральский государственный русский оркестр с рок-хитами в классической аранжировке.

Основные события развернутся 1 августа. Начнётся день с возложения цветов к памятнику Татищеву и де Геннину. Затем на главной сцене в Историческом сквере стартует торжественная церемония открытия Дня города, следом за ней – городская свадьба и фестиваль духовых оркестров. Вечером – шоу «Мисс Екатеринбург» и большой гала-концерт с участием группы «Урфин Джюс», Насти Полевой, Сергея Бобунца и других рок-звёзд. Завершится праздник фейерверком на акватории Городского пруда.

В спортивном квартале «Архангел Михаил» вновь пройдет фестиваль «Энергия РМК». Гости смогут посмотреть на соревнования по единоборствам, турниры в скейт-парке, игры на летних падел-кортах и в зоне игровых видов спорта, а также побывать на выставке авто будущего от Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий. Фестиваль продлится два дня – 1 и 2 августа.

С 20 июля по 2 августа на Октябрьской площади будет работать проект «ЛЕТО с МТС»: будет открыта бренд-зона со спортивными и настольными играми, детскими зонами, живой музыкой, диджей-сетами и выступлениями артистов.

В парке Маяковского в эти дни пройдёт джазовый фестиваль «Послушайте» с участием Варвары Визбор, Александра Скляра, Максима Пиганова, Саши Алмазовой и Dizzy Dutch Duck.

С 1 по 8 августа музеи и парк Литературного квартала станут площадками фестиваля «Уральский променад». В программе – спектакли «Горный царь», «Сад сомнений имени Кормильцева», «Золото» и «По следам Свердловского рок-клуба», рассказали в пресс-службе администрации города.

Как ранее писал «Новый День», Екатеринбургская дума перенесла празднование Дня города на первую субботу августа (раньше основные торжества проходили в третью субботу августа). Согласно исследованию сотрудников музея истории Екатеринбурга, 1 августа 1723 года из Уктусского завода в строящийся Екатеринбург была переведена Горная канцелярия. Именно эта дата стала отправной точкой в истории города как развивающегося административного и промышленного центра Урала. Так как 1 августа может выпасть на любой день недели, в думу внесли предложение отмечать День города в первую субботу августа. В 2026 году 1 августа приходится как раз на субботу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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