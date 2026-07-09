В центре закрыли важную улицу на полтора месяца

В центре Екатеринбурга перекрыли улицу Шейнкмана недалеко от перекрестка с переулком Центральный Рынок: там до 15 августа должны обустроить приподнятый пешеходный переход. Знаки там стояли и прежде, отмечает «Новый День», но водители часто не видели их – и не предоставляли преимущество пешеходам.

Автомобилисты столкнулись с пробками на соседних улицах из-за закрытия участка. При этом они жалуются, что на самой улице не установлен щит с указанием сроков завершения работ – такие жалобы уже отправили в администрацию города. Работы, отметим, проводит ООО «Специализированный застройщик «Паркинг на Радищева».

Екатеринбург, Елена Сычева

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