Юрий Башмет и «Солисты Москвы» выступят в Алапаевске

Алапаевск вновь станет одной из ключевых площадок всероссийского музыкального проекта «Путь Чайковского». Уже 18 июля на площади у Дома-музея композитора выступят народный артист СССР Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Пусть это прозвучит пафосно, но благодаря таким проектам российский народ заново начинает гордиться собой. У жителей городов, где мы даем концерты, меняется взгляд на родные места, появляются новые смыслы. Можно сказать даже, они начинают понимать, что такое Россия и русский народ», – отметил Юрий Башмет.

Проект «Путь Чайковского» уже пятый год объединяет города, связанные с жизнью и творчеством Петра Чайковского. По замыслу Юрия Башмета, музыка композитора возвращается туда, где проходил его жизненный путь, помогая современным слушателям по-новому открыть историю этих мест. Для Алапаевска участие в проекте уже стало доброй традицией. С 2024 года город ежегодно принимает концерты под руководством Башмета. В прошлом году тысячи зрителей посетили музыкальный спектакль «Евгений Онегин» с участием Константина Хабенского, Ольги Литвиновой, солистов ведущих музыкальных театров страны, Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Симфонического хора Свердловской филармонии.

Алапаевск, Елена Владимирова

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