Два уральца стали заслуженными мастерами спорта России

Сразу два уральских спортсмена удостоились присвоения звания заслуженный мастер спорта России.

Так, боец клуба «Архангел Михаил» Константин Шахтарин отмечен Минспорта РФ – в июне он завоевал для нашей страны четвертое золото Чемпионата мира по муайтай, одержав победу в финале над действующим чемпионом Европы Евгением Федоринчиком.

Боксеру RCC Джамбулату Бижамову присуждено звание за завоевание титула Чемпиона мира по боксу в 2025 году. В финале он деклассировал чемпиона World Boxing Жавохира Умматалиева.

Фото: пресс служба RCC

Екатеринбург, Елена Сычева

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