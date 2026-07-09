ФСБ разоблачила фейк о мобильных заправках в Екатеринбурге

В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о переходе Екатеринбурга на мобильные заправки из-за дефицита топлива. К сообщениям прикладывается скрин с «распоряжением губернатора» о начале работы передвижных пунктов заправки с лимитом отпуска бензина. Эта информация полностью вымышлена, сообщает канал «Антитеррор Урал». Свердловский губернатор Денис Паслер подобных распоряжений не подписывал.

«Цель подобных вбросов – посеять панику, дезорганизовать работу экстренных служб и создать искусственное социальное напряжение. Провокаторы также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками и спровоцировать скопление граждан у режимных объектов», – разъяснили в канале. Свердловчан просят не распространять фейки и обращаться только к официальным источникам информации – сайт департамента информационной политики Свердловской области или соцсети губернатора Дениса Паслера.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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