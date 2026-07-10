Россиянки отменяют бренд зубных щеток за высказывание основателя о «жирненьких» девушках

Россиянки запустили волну отмены продукции популярного стоматологического бренда Revyline после заявления его основателя Максима Обушенкова. Он дал комментарий во время уличного опроса, назвав «жирненькими» девушек весом от 55 кг, что породило волну негатива и призывы к бойкоту продукции.

Так, в отзывах к разным позициям компании на маркетплейсах уже появляются соответствующие комментарии от тех, кто прежде покупал, например, зубные щетки, но теперь не будет этого делать, так как весит больше 55 кг.

Блогеры с той же формулировкой отказывают компании в сотрудничестве и рекламных интеграциях.

Отметим, что случай с Обушенковым уже разбирают пиарщики и маркетологи по всей стране. «Ошибкой было не только само высказывание, но и дальнейшие действия», – считают профессионалы. Предприниматель после начала волны негатива вокруг своего заявления выложил серию публикаций о росте посещения его блога, назвав все «бесплатным хайпом». Затем, когда стало очевидно, что ситуация выходит из-под контроля, Обушенков выложил видеообращение, в котором предпринял попытку извиниться, но тоже не вполне успешную. Он, в частности, заявил, что для девушек ростом от 175 см вес 60 кг будет нормальным, а также что его жена весит 50 кг при росте 165 см, что «нравится большинству мужчин».

Затем Обушенков записал несколько роликов со звездными блогерами и направил 800 тысяч рублей центру «Сестры», который оказывает помощь людям, пережившим сексуализированное насилие, а также их близким, остановит ли это негатив в адрес компании, пока неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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