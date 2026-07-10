Река Сосьва затопила несколько садов и участок автодороги

Дождевой паводок пришел в еще один муниципалитет Свердловской области – на севере региона повысился уровень воды в реке Сосьва.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 9 июля в Гаринском районе затопило 3 приусадебных участка и участок автомобильной дороги в пгт Гари. Автотранспортное сообщение пока не ограничено.

Продолжается наступление паводка в Ирбитском районе – за минувшие сутки там затопило еще 12 приусадебных участков.

Всего по состоянию на утро 10 июля на территории области затоплены 4 жилых дома, 460 приусадебных участков, 8 низководных мостов, 1 участок автомобильной дороги, ограничено автотранспортное сообщение с 19-ю населенными пунктами (670 домов, 1624 человека, из них 364 ребёнка).

Гари, Елена Владимирова

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