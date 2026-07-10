Один человек погиб и еще один получил травмы в ДТП на ЕКАДе (ФОТО)

Сегодня утром на 72-м км ЕКАД в Екатеринбурге легковушка врезалась в грузовик, один человек погиб.
Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель «Шевроле» не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине грузовик.
Один пассажир скончался на месте, второй с травмами доставлен в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, проводятся замеры, опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы. По факту ДТП проводится расследование.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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