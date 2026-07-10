В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о сильных осадках

В Свердловской области объявлено новое штормовое предупреждение. Как сообщат региональное управление МЧС, 10 июля местами ожидаются дожди, в том числе очень сильные. Также прогнозируются ливни.

Как уточняет Уралгидромет, 10-13 июля в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности склоновым стоком.

Напомним, из-за дождевого паводка сейчас в зоне подтопления находится Ирбит. Сегодня также возможно дальнейшее повышение уровня воды в реке Сосьве.

Екатеринбург, Елена Василева

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