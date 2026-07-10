Сухая гроза напугала екатеринбуржцев. Синоптик объяснил погодное явление

Минувшей ночью в Свердловской области прошла сухая гроза – так называют погодное явление, когда есть молнии и гром, а дождя нет. Это не самое редкое погодное явление, но екатеринбуржцев оно напугало. Сильный раскат грома был слышен около 02:13 по местному времени. До этого были видны лишь зарницы от молний. В отсутствие осадков уральцы, которых разбудил сильный грохот, переполошились и стали искать объяснение происходящему, в чатах было множество сообщений от людей, слышавших раскаты в разных районах города.

«Сухие грозы бывают, когда в облаках мало влаги. Но в данном случае это не совсем наша ситуация. В Екатеринбурге действительно был слышан один мощный раскат грома, а также видны вспышки, но это были не сами молнии, а зарницы, отблески», – отметил климатолог Федор Елисеев. Отметим, сегодня в Екатеринбурге возможны небольшие осадки, вероятность грозы оценивается в 25%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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