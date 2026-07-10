В Екатеринбурге отреставрируют фасады домов-памятников к Международному фестивалю молодежи

В Екатеринбурге за лето будут отремонтированы фасады 10 старинных домов в центре города. Среди них усадьбы Ошуркова, Давыдовых, фотографический музей Метенкова, Дом Петровых и другие архитектурные памятники. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях.

Также будет капитально отремонтирована улично-дорожная сеть в районе Привокзальной площади. Помимо ремонта дорог, здесь проведут ремонт тротуаров, обустроят велодорожки, высадят новые растения. До осени планируется завершить масштабный ремонт пешеходной улицы Вайнера, примыкающую к ней улицу Попова, а также обустроить сквер на улице Пушкина. Возле УрГЭУ на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева появится полноценный сквер.

«Работы на этих объектах планируется завершить к сентябрю, и это важная задача, потому что город будет встречать Международный фестиваль молодежи. Гости приедут из 190 стран мира, и я уверен, что многие заходят увидеть центр Екатеринбурга и пройтись по основным пешеходным маршрутам», – сообщил Паслер.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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