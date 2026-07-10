Нарколог опроверг информацию о самом пьющем регионе России

Главный нарколог Минздрава России на Урале Антон Поддубный опроверг информацию о том, что Свердловская область стала первой в стране по количеству алкоголя на душу населения. Материал распространили вчера СМИ со ссылкой на РИА Новости. Поддубный опубликовал официальную статистику, по которой, действительно, на одного человека приходится порядка 10 литров алкоголя в год, однако уточнил – Свердловская область с этим показателем находится на 14 месте, а не на первом.

«Каждый желающий может лично ознакомиться с реальными данными Федеральной службы государственной статистики по потреблению алкоголя на душу населения. Ни о каком «абсолютном лидерстве», которое нам так щедро приписали, речи не идет. Безусловно, утверждение «Урал ушел в беспробудный запой» звучит гораздо громче, чем скучная правда о том, что мы находимся в середине второй десятки. Но давайте все же разделять реальность и художественный вымысел», – подчеркнул он.

При этом нарколог подтвердил: 14-е место – это все же не лучший показатель. «Это та цифра, над снижением которой нам всем нужно серьезно работать. Высокий уровень потребления алкоголя – это удар по трудоспособности, нагрузка на здравоохранение. Быть крепким середняком в таком антирейтинге – сомнительное достижение. Наша общая задача – двигаться вниз по этой таблице, уступая места более «активным» регионам», – добавил Антон Поддубный.

Екатеринбург, Елена Сычева

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