Мэрия Екатеринбурга утвердила нормативную стоимость 1 кв.м. жилья. Она на 5% ниже реальной

Администрация Екатеринбурга установила среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья на третий квартал 2026 года. Теперь она составляет 137 771 рубль. Нормативная стоимость жилья рассчитывается для оценки имущественного положения граждан, претендующих на соцнайм, покупки квартир для переселенцев из ветхого фонда и выплаты компенсаций за снос домов в рамках программы КРТ. Также этот показатель нужен для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

По данным Уральской палаты недвижимости, средняя стоимость 1 кв.м. вторичного жилья на начало июня превысила 145 тысяч рублей. Это самое высокое значение за последний год. Цены на жилье в новостройках значительно выше – средняя стоимость 1 кв.м. достигает 176 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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