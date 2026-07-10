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В Кольцово задержали табачного контрабандиста

Фото: Екатеринбургская таможня

Кольцовские таможенники задержали партию контрабандных сигарет из Китая. Провезти 800 сигарет (40 пачек) пытался рабочий местного завода, который прилетел из Пекина. Сотрудникам таможни он пояснил, что вез сигареты для себя и друзей, но не знал, что превысил допустимую норму.

«Лицам, достигшим 18-летнего возраста, разрешено провозить для личного пользования табачную продукцию в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), или 250 г табака», – напомнил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Екатеринбург, Елена Сычева

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