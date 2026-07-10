На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет третий этап опрессовок

Третий этап гидравлических испытаний теплосетей пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 июля. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы будут проводиться в ночное время с 23:00 до 06:00 без отключения горячей воды.

Специалисты ЕТК напоминают, что в это время владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов и следить за их состоянием. Кроме того, собственники складских и подвальных помещений должны организовать дежурство и принять меры по предотвращению затопления в случае разрыва теплотрасс.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам:

– диспетчерская служба АО «ЕТК»: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00;

– «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: 222-30-05.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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