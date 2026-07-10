Бастрыкин запросил доклад по делу банды изготовителей детского порно

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области Ярославу Яковлеву и и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Надбитову представить доклады о ходе расследования уголовных дел против членов организованной преступной группы, которые годами втягивали подростков в изготовление порнографических материалов. «В медиапространстве широкое распространение получила информация о деятельности секты, совершающей преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Отмечаются примеры совершения противоправных действий в отношении подростков из нескольких регионов», – сообщили в пресс-службе СКР.

О деятельности преступной группировки писала, в частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: «Затягивали детей в сетку очень просто – создали ресурсы в соцсетях, где публиковали песни, переводы музыкальных композиций, посты с интересными для молодежи темами. Подросткам предлагали общаться в непринужденной обстановке, где они пытались найти друзей со схожими интересами. А в итоге вместо дружбы их затягивали в производство порнографии. Причем заставляли работать на эту теневую индустрию буквально круглосуточно». По данным Мизулиной, на данный момент известно о 24 пострадавших из 12 регионов (Краснодарский край, Республика Башкирия, Республика Крым, Республика Удмуртия, Ленинградская, Тульская, Кемеровская, Владимирская, Свердловская области, Москва, Санкт-Петербург и другие), часть из них – дети в возрасте от 13-14 лет, преимущественно мальчики.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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