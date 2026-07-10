Топливный кризис и дожди могут разогнать инфляцию в Свердловской области до 10%

Годовая инфляция в Свердловской области может разогнаться до 10% из-за топливного кризиса и дождливого лета. Об этом «Новому Дню» сообщила директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

«Ранее в Свердловской области наблюдались резкие скачки цен на бензин. По данным Свердловскстата две недели подряд топливо дорожало до 5%. Но сейчас динамика цен вернулась к обычным показателям: недельный рост не превышает 1%. На свердловскую экономику влияет не столько этот небольшой рост цен, сколько дефицит топлива и потеря времени на АЗС [в очередях за бензином]. Это важно с точки зрения непрерывности производственных процессов, особенно в сфере АПК и транспортных услуг», – рассказала экономист.

Юлия Лаврикова отметила, что в ближайшем будущем ожидается рост цен на товары и услуги. Причем на это влияют и другие факторы, не только ситуация с нехваткой бензина. Из-за проливных дождей в некоторых регионах вероятен неурожай. Это приведет к удорожанию продуктов питания. По прогнозу эксперта, за год рост цен может составить от 5% до 10%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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