Ирбитчане бьют тревогу: дети купаются на затопленных улицах

В Ирбите, где более 160 приусадебных участков и несколько улиц затопило из-за разлива реки Ницы, дети легко могут стать жертвами несчастных случаев.

Об этом пишет администратор сообщества «Типичный Ирбит»: «Вчера я чуть не стала свидетельницей трагедии. Трое мальчишек зашли в воду больше, чем по пояс. И вдруг один из них провалился в канаву с головой. Он начал барахтаться, пытаясь выплыть. К счастью, ему удалось выбраться, перепугался до смерти. А знаете, что сделали двое других? Они стояли в оцепенении и боялись подойти. Просто смотрели и не знали, как помочь другу. Уважаемые родители! Заходить в воду в паводковой зоне это опасно. Там может быть яма, люк открытый и т.д».

Как уже писал «Новый День», паводок в Ирбите и Ирбитском районе начался несколько дней назад. На ближайшие выходные МЧС прогнозирует сильные ливни, что может еще больше осложнить обстановку.

Ирбит, Елена Владимирова

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