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РПН закрыл частный детсад после вспышки энтеровируса

В частном детском саду «Премьер» на улице Кольцевой в Екатеринбурге дети заболели энтеровирусной инфекцией. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Специалисты нашли сразу несколько серьезных нарушений. Дезинфицирующие растворы готовили неправильно, уборочный инвентарь хранился с нарушениями. На пищеблоке не было условий для чистого хранения продуктов, отсутствовали кладовые и холодильники. В группах помещения не были изолированы: например, буфетная в старшей группе оказалась проходной. У сотрудников пищеблока не было медицинских книжек и документов о прохождении медосмотров. Кроме того, не было информации о том, как очищается вода в бассейне и проводится ли дезинфекция.

Роспотребнадзор временно закрыл детский сад. Материалы переданы в суд Академического района.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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