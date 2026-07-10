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Льготница пропала из федерального регистра и полгода не могла получить лекарства

Жительница Екатеринбурга, имеющая право на льготные лекарства, полгода не могла получить жизненно важные сахароснижающие препараты. Как выяснилось, ее по ошибке исключили из федерального регистра льготников.

Как рассказали в региональной прокуратуре, 44-летняя женщина получала лекарства до 2026 года. В январе она пришла к врачу за новым рецептом, но ей отказали. Причина – в документах значилось, что она отказалась от льготных лекарств в пользу денежной компенсации. Сама женщина утверждает, что такого заявления не подавала.

Прокуратура подала иск в суд. Суд встал на сторону пациентки и обязал восстановить её право на получение льготных лекарств, передать данные в минздрав для финансирования, обеспечить ее бесплатными препаратами и выплатить 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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