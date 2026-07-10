Митрополит Евгений заложил первый камень в основание часовни на территории ЗиКа (ФОТО)

Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заложил первый камень в основание храма-часовни во имя святого Сергия Радонежского на территории Машиностроительного завода имени Калинина.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, решение о строительстве часовни на территории оборонного предприятия, являющегося одним из флагманов отечественного ОПК, было принято в связи со 160-летием завода.

Предприятие ведет свою историю с 1866 года, когда в Петербурге была основана орудийная мастерская, впоследствии ставшая заводом. С 1922 года завод носит имя М.И. Калинина. В 1941 ЗиК был эвакуирован на Урал и вскоре стал одним из крупнейших предприятий Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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