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Самолеты ушли на запасные аэродромы из-за мощной грозы в Екатеринбурге

Несколько рейсов, летевших в аэропорт Кольцово, ушли на запасные аэродромы из-за мощной грозы в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе авиагавани. «Из-за опасных метеоусловий экипажами 7 самолетов было принято решение об уходе на запасные аэродромы, чтобы переждать непогоду. Стихия сказалась и на времени отправления нескольких рейсов», – сообщили в Кольцово.

Там уточнили, что актуальное время вылета есть на онлайн-табло аэропорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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