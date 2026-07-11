Энергетики устраняют последствия сильной грозы

На Урале энергетики устраняют последствия прохождения грозового фронта. Как сообщает пресс-служба «Россети Урал», специалисты ликвидируют локальные технологические нарушения на энергообъектах. Основные причины – падение веток и деревьев на провода, обрывы линий электропередачи.

В зоне особого внимания энергетиков Верхотурский, Туринский, Богдановичский, Невьянский, Алапаевский, Белоярский, Ирбитский, Байкаловский, Тугулымский, Режевской, Артемовский, Сысертский, Талицкий муниципальные округа, а также Заречный и Реж.

На повреждённых энергообъектах работают около 60 специалистов и 20 единиц спецтехники. Персонал филиала переведён в особый режим. Ведутся оперативные переключения на резервные схемы, применяются передвижные источники электроснабжения.

Сообщить о нарушениях и узнать о ходе работ: 8-800-220-0-220 или короткий номер 220.

Екатеринбург, Елена Васильева

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