Движение транспорта на 196 км трассы «Екатеринбург – Тюмень» остановлено полностью

Остановлено движение в обе стороны по трассе «Екатеринбург – Тюмень». Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, произошло это в связи с ухудшением гидрологической обстановки и повреждением дорожного полотна на 196-м километре федеральной автодороги Р-351.

Объезд перекрытого участка организован по маршруту: съезд с автодороги Р-351 на 140-м километре – Квашнинское – Ирбит – Байкалово – возвращение на автодорогу Р-351 на 205-м километре.

Напомним, что на 11-13 июля на Урале действует штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, ливни, сильные ливни, грозы, град. Непогода накануне вечером бушевала в Екатеринбурге, после залповых ливней потопило много улиц.

В области энергетики устраняют последствия непогоды – сильный ветер валил на линии электропередачи ветки деревьев, провоцируя порывы и отключения света.

Екатеринбург, Елена Васильева

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