Ситуация сложная: Паслер попросил не выезжать на некоторые трассы

Денис Паслер обратился к жителям Свердловской области и ее гостям. «В регионе продолжаются проливные дожди, из-за чего складывается неблагоприятная гидрологическая обстановка в некоторых муниципалитетах. Повышение уровня воды в реках приводит к переливам через трассы, а также к затоплению и разрушению некоторых мостов», – отметил глава региона.

На данный момент есть два особо сложных участка:

– в Талицком муниципальном округе на 196-м км федеральной автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» из-за повышения уровня воды в реке Куяр произошёл провал дорожного полотна. На месте работают все ответственные службы. Движение перекрыто в оба направления. Объезд организован по маршруту: съезд с автодороги Р-351 на 140-м км – Квашнинское – Ирбит – Байкалово – возвращение на автодорогу Р-351 на 205-м км.

– В Пышминском районе полностью перекрыта проезжая часть в деревне Катарач вблизи плотины, а также вблизи села Печеркино и деревни Пульниково. Ограничения введены до понижения уровня воды в реке.

«Уважаемые уральцы, при планировании поездок по региону прошу учитывать введенные ограничения на трассах и выбирать альтернативные маршруты, а при возможности – отказаться от дальних поездок», – отметил Паслер.

В регионе мобилизованы все силы и средства для оперативного реагирования на последствия непогоды.

Актуальную информацию о перекрытии федеральных трасс можно получить в диспетчерской службе «Уралуправтодор» – 8-800-200-63-06.

Также оперативная информация о дорожной обстановке размещается на ресурсах Госавтоинспекции Свердловской области.

В случае возникновения непредвиденной ситуации вы можете обратиться в экстренные службы:

🔺 112 – Единый номер вызова экстренных служб

🔺 101 – Пожарно-спасательная служба МЧС России

🔺 +7 (343) 262-99-99 – Телефон доверия ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

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