Проезда нет: два участка трассы Екатеринбург – Тюмень перекрыты полностью

На трассе Екатеринбург – Тюмень перекрыты для поезда уже два участка. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в связи с ухудшением гидрологической обстановки и повреждением дорожного полотна на 196 и 210 километре федеральной автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» введено полное перекрытие движения для транспортных средств в обоих направлениях. Объезд перекрытого участка организован по маршруту: со съездом с автодороги Р-351 на 140 км через Баранникова – Далматово – Исетское с возвращением на автодорогу Р-254 подъезд к г. Тюмень 123 км.

Напомним, с 11 по 13 июля на Урале действует штормовое предупреждение о дождях и ливнях с грозами и градом. В связи с обильными осадками реки выходят из берегов, возникают локальные подтопления, в том числе с размытием дорожного полотна.

Екатеринбург, Елена Васильева

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